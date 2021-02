Les mini caméras de surveillance GoComma (stylo,..) à prix réduit, mais aussi notre sélection

Le bon plan du jour concerne la mini caméra stylo GoComma qui propose des images en haute définition avec support du 1080P. Elle est facilement transportable grâce à sa petite taille et pourra être glissée dans une poche. Pour commencer l'enregistrement vidéo, il vous suffira d'appuyer sur un simple bouton. Elle dispose également d'un microphone et peut prendre en charge jusqu'à 128 Go d'espace de stockage à l'aide d'une carte mémoire de type TF.

Afin de transférer vos données vidéos sur votre PC portable, la caméra est équipée d'une interface USB-2.0. Le format vidéo est AVI et le format d'image est le JPG. La caméra GoComma est alimentée par une batterie de 400 mAh, ce qui lui donne une autonomie d'environ 2 heures et demie. La charge complète est d'une heure et demie.

En ce moment, Gearbest propose la caméra Stylo GoComma à seulement 9 € avec le coupon de réduction P4M1WVT8DK.



Vous trouverez également la mini caméra de surveillance GoComma qui est bien entendu sans fil et propose une vision avec ultra grand-angle de 150° en haute définition 1080P. La mini caméra est équipée d'un détecteur de mouvement pour toujours plus de sécurité. Elle vous fournira les vidéos via Wi-Fi sur votre smartphone. Elle est alimentée par une batterie de 300 mAh qui permet une bonne autonomie.

La caméra peut avoir une capacité allant jusqu'à 128 Go de stockage grâce à une carte mémoire TF. Elle est également utilisable la nuit et dans les endroits sombres grâce à sa vision nocturne allant jusqu'à 15 mètres. Pour une meilleure prise de vue, la caméra est livrée avec un support qui peut se coller au plafond.

Vous pourrez profiter de la mini caméra HD de la marque GoComma à 16 € en utilisant le code promotionnel S6PV480D0E !



Vous pourrez trouver d'avantages de promotions sur les caméras Gearbest ci-dessous :

Quand elle est disponible, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line > French Line" lors de votre commande.

