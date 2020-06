Bon plan : le mini ordinateur Partaker Fanless à configurer selon ses envies en promotion !

Le mini-ordinateur de la marque Partaker bénéficie d'une réduction de prix, et ce, sur toutes ces configurations possibles.

Le bon plan du jour concerne le mini-ordinateur Partaker Fanless qui existe en de nombreux modèles différents, en effet, c'est à vous de choisir la configuration de ce mini-ordinateur sans ventilateur (et donc, sans bruit). Ce Partaker dispose de toutes les connexions nécessaires (LAN, RJ45, USB 2.0, HDMI 1.4, VGA, slot carte SD, USB 3.0, WiFi,..)

Toutes les configurations du Partaker sont à -20% ! Vous pourrez ainsi choisir la mémoire de 8 à 32 Go, le stockage de 128 Go à 1 To en SSD, mais aussi le processeur du i5 7267U au i7 8565U pour des prix variant de 305 € à 647 €.

Vous trouverez ainsi par exemple le Partaker Fanlessmodèle 8 Go de RAM + 128 Go de SSD avec un SoC i7 85658 à seulement 398 € au lieu de 497 € avec la livraison gratuite.

Vous êtes totalement libre de choisir la configuration qui vous plaît le plus, et en fonction de votre budget.

Mais ce n'est pas le seul ordinateur portable à bénéficier de promotions chez Gearbest :

KUU Kbook Code promo: C4B7B9F8DE9EB001 Quantité: 200

LincPlus P3 14 Code promo: Vente flash Quantité: 200

KUU K1 Code promo: M4B7BF4CFF1EB000 Quantité: 200

Xiaomi RedmiBook 16 Code promo: Vente flash Quantité: 200

Quand elle est disponible, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line" lors de votre commande.

Pour rappel, n'oubliez pas de consulter nos derniers bons plans concernant des consoles PS4, Xbox et Switch et des jeux vidéo jusqu'à -20% sur Acheter sur Google, mais aussi jusqu'à 300 € de remise chez Acer avec - 50 % pour tout achat d'un PC sur les accessoires.