Le bon plan du jour concerne le mini-ordinateur Partaker Fanless qui, de part sa puissance et son aspect fanless (sans ventilateur donc sans bruit), pourra trôner sans souci dans votre salon et dans votre chambre.

A noter qu'il existe en fait de nombreux modèles différents, mais tous en promotion à -21% ! Vous pourrez ainsi choisir la mémoire de 8 à 32 Go, le stockage de 128 Go à 1 To en SSD mais aussi le processeur du i5 7267U au i7 8565U pour des prix variant de 302 € à 641 €.

Ce dernier dispose de toutes les connexions nécessaires (LAN, RJ45, USB 2.0, HDMI 1.4, VGA, slot carte SD, USB 3.0, WiFi,..)

Vous trouverez ainsi par exemple le Partaker Fanlessmodèle 8 Go de RAM + 128 Go de SSD avec un SoC i7 85658 à seulement 394 € au lieu de 499 € avec la livraison gratuite. A noter que des coupons sont disponibles sur le site pour réduire de quelques euros encore la facture.

Libre à vous de choisir la configuration qui vous correspond le plus, ou en fonction de votre budget.



Mais ce n'est pas le seul ordinateur portable à bénéficier de promotions chez Gearbest, vous trouverez notamment le surpuissant Xiaomi Notebook Pro 15,6" (16 Go RAM, core i7-10510U, 1 To SSD, carte graphique MX250 2 Go) dont nous avons testé un modèle similaire ici :

Beelink T4 Code promo: Vente flash Quantité: 200

Quand elle est disponible, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line" lors de votre commande.

