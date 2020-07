Bon plan : le mini PC Acute Angle design à moins de 145 €, mais aussi d'autres Notebook ...

Le bon plan du jour concerne le mini PC Acute Angle AA-B4 qui fonctionne sous Windows 10 - Home préinstallé. Il exploite un SoC quadcore Intel Apollo Lake N3450 à 1,4 GHz (jusqu'à 2,2 GHz) avec partie graphique Intel HD Graphics 500. Avec refroidissement actif, il propose 8 Go de RAM LPDDR3 (1866 MT/s) et une double capacité de stockage EMMC 64 Go + 128 Go SSD.

Au niveau de la connectique, on retrouve un port Gigabit Ethernet RJ45, un HDMI 2.0, trois ports USB 3.0 (deux en façade), et un port jack 3,5 mm. Les câbles sont prévus pour passer à l'arrière du triangle en aluminium. Et la connectivité propose le Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac et du Bluetooth 4.0.



Enfin, ce mini PC propose un esthétisme original avec des dimensions de 25,5 cm de côté et une épaisseur de 4 cm pour un poids de 600 g, ce dernier pouvant reposer à plat ou sur une tranche.

Le mini PC Acute Angle AA-B4 est proposé sur Gearbest au prix réduit de 144,80 € avec le code de réduction GBCNSJXPC et la livraison gratuite.



Vous pourrez retrouver d'autres promotions chez Gearbest :

Notebook KUU K2 Code promo: Vente flash Quantité: 200

Alldocube Kbook lite Code promo: Vente flash Quantité: 200

Quand elle est disponible, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line" lors de votre commande.

Et pour rappel, n'oubliez pas nos précédents bons plans concernant des PC portables, PC gaming, écrans en promotion chez HP, mais aussi le robot aspirateur iRobot Roomba, l'iPhone 11 et bien d'autres en promotion !