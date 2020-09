Bon plan : le super mini PC Chuwi LarkBox 4K à 189 €

Le bon plan du jour concerne le mini PC Chuwi LarkBox qui exploite un SoC Intel Celeron J4115 avec 6 Go de RAM LPDDR4 et 128 Go d'espace de stockage interne. Cet espace de stockage peut être augmenté à l'aide d'un disque dur. Sa carte graphique est Intel HD Graphics 600 ce qui permet des vidéos HD 4K et une expérience gaming satisfaisante. Son système d'exploitation est Windows 10.

Au niveau de la connectique, on retrouve 2 ports USB-A, 1 port USB-C, un port HDMI, une prise casque de 3,5 mm, un port pour MicroSD.

Pour la connectivité sans fil, vous pourrez profiter du Wi-FI 802.11a/b/g/n/ac avec double fréquence 2.4 GHz et 5 GHz, mais aussi de la technologie Bluetooth 5.0.

L'ordinateur Chuwi Larkbox est le plus petit ordinateur 4K qui se trouve actuellement sur le marché. En effet, la taille de ce PC est de seulement 61 mm x 61 mm x 43 mm et pour un poids très léger de 127 grammes. Vous pourrez donc le transporter avec vous à l'aide d'un simple petit sac à dos ou même sac à main.

Vous pourrez retrouver ce mini ordinateur Chuwi LarkBox au prix réduit de 189 € chez Gearbest avec la livraison gratuite.

