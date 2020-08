Minisforum DeskMini DMAF5 : le mini-PC sous AMD Ryzen à la conquête des NUC d'Intel

Dans le domaine des mini-PC au form factor très réduit mais offrant une puissance raisonnable, la référence vient souvent des NUC (Next Unit of Computing) d'Intel capables d'embarquer des processeurs puissants mais on trouve aussi de nombreux modèles issus d'une grande variété de fabricants, avec une vaste choix de configurations.

Avec son modèle DeskMini DMAF5, la société Minisforum s'invite sur ce terrain mais en proposant comme coeur de son système un processeur AMD Ryzen 5 3550H avec architecture Zen+ en 4 coeurs / 8 threads pour une cadence de 2,1 GHz de base pouvant grimper à 3,7 GHz en Turbo.

Il ne s'agit certes pas de la dernière génération Ryzen 4000 Renoir en Zen 2 gravée en 7 nm mais il y a de quoi obtenir des performances correctes d'autant que la limitation des 35W de TDP de référence est levée grâce à un système de refroidissement intégré combinant dissipateur thermique et ventilateur rapide.

Le système embarque une partie graphique Vega 8 cadencée à 1200 MHz et intègre 8 Go de RAM DDR4-2400 (avec une configuration maxi jusqu'à 32 Go) ainsi que 256 Go de stockage en SSD au format M.2 et interface NVMe.

Malgré sa petite taille, le boîtier peut être facilement ouvert et les composants sont rapidement accessibles pour en modifier la configuration.

Si l'APU est fourni par AMD, le DeskMini DMAF5 fait appel à un composant Intel AX200 pour fournir des connectivités sans fil WiFi 6 et Bluetooth 5. Pour la connectique, on trouvera 1 port USB 3.1 Gen1, 3 ports UBS 3.1 Gen2 et un 1 USB-C Gen2 capable de gérer un affichage 4K / 60 fps.

Le Mini-PC comprend également un port HDMI 2.0 et un DisplayPort, là aussi pour du 4K en 60 fps. Le tout sera évidemment en mesure de faire tourner Windows 10 et une bonne partie de sa logithèque, jeux 1080p compris (pas trop récents tout de même ou avec des réglages bas).

On trouvera également à l'arrière deux ports Ethernet Gigabit qui pourront étendre les usages du Mini-PC vers des fonctions plus orientées routeur et réseau. Avec ses dimensions de 5 x 5 x 1,9 pouce (12,7 x 12,7 x 4,8 cm), il saura se faire discret ou pourra même être monté derrière un moniteur.

Le Mini-PC DeskMini DMAF5 de Minisforum fait actuellement l'objet d'une campagne de financement participatif sur Indigogo qui lui a déjà permis de lever largement de quoi concrétiser le projet et de passer au stade de la production.

Le prix final n'est pas complètement connu mais Minisforum propose déjà en early bird sur Indiegogo plusieurs tarifs selon la configuration mémoire :