MIUI 12.2.1.0 : une mise à jour pleine de bugs à éviter !

Si vous disposez d'un smartphone Xiaomi compatible et que vous êtres pressés d'accéder à MIUI 12.2.1.0 : il est fortement conseillé d'attendre encore quelques jours, la mise à jour rencontrant une foule de bugs.

Xiaomi vient de recommander à ses utilisateurs de ne pas procéder à la mise à jour vers MIUI 12.2.1.0. La dernière mise à jour de la surcouche du constructeur présenterait ainsi un nombre incalculable de bugs entrainant de lourds instabilités.

Lancée le 19 novembre dernier, la dernière mise à jour de MIUI 12 visait principalement à doper les performances des capteurs photo des appareils et de l'application dédiée, notamment sur le Mi 10, Mi 10 Pro ou Redmi K30 Pro.

L'application Mi Camera propose ainsi de nouveaux modes inédits comme le mode "Shuttle Crowd" pour les photos de foule, ou encore "Neon Night Curtain" pour les effets lumineux de nuit et le light painting.

Or, la mise à jour est tout simplement remplie de bugs divers et variés qui vont jusqu'à bloquer la connexion à Internet depuis la seconde carte SIM, rendre l'écran tactile inopérant, perte de framerate dans les jeux, consommation énergétique élevée, lag constant dans une foule d'actions et stabilité largement impactée avec des crashs incessants.

De fait, Xiaomi a recommandé aux utilisateurs de ne pas procéder à l'installation de la mise à jour en les invitant à attendre la diffusion d'une nouvelle version qui corrige l'ensemble des problèmes rencontrés.