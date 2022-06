MIUI 13.5 : Quels smartphones Xiaomi / Redmi / Poco pour en profiter ?

Xiaomi prépare le déploiement de MIUI 13.5, la nouvelle version de son OS basé sous Android 12.

La version 13 avait été lancée en fin d'année en Chine conjointement aux Xiaomi 12, avant d'arriver quelques mois plus tard sur une sélection d'appareils en Europe.

Concrètement, MIUI 13 se présente comme l'une des versions les plus changeantes de l'OS de Xiaomi et apporte de nouveaux éléments de protection des données personnelles, plus de personnalisation au niveau des widgets ou encore diverses optimisations permettant de proposer une expérience bien plus fluide et performante.

Xiaomi fait donc évoluer un peu plus son OS avec MIUI 13.5 qui reste sous Android 12 mais apporte quelques nouveautés. Des nouveautés principalement esthétiques avec de nouvelles animations et icônes d'actualité, un nouveau centre de contrôle plus clair et personnalisable, mais également quelques améliorations de performances tant au niveau de l'optimisation des appareils que de l'économie de batterie.

La marque a dressé la liste des appareils qui pourront profiter de cette mise à jour :

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12X

Xiaomi 12 Ultra

Xiaomi 12S

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S Pro Dimensity Edition

Xiaomi 12 Lite

Xiaomi 11T

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi Mi 11 Lite 4G

Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi Mi 11 LE

Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 11i

Xiaomi 11i

Xiaomi 11i Hypercharge

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11 Pro

Xiaomi Mi 11X

Xiaomi Mi 11X Pro

Xiaomi MIX 4

Xiaomi MIX FOLD

Xiaomi MIX FOLD 2

Xiaomi Civi

Xiaomi Civi 1S

Xiaomi Mi Note 10 Lite

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10i 5G

Xiaomi Mi 10S

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10 Lite

Xiaomi Mi 10 Lite Zoom

Xiaomi Mi 10 Ultra

Xiaomi Mi 10T

Xiaomi Mi 10T Pro

Xiaomi Mi 10T Lite

Xiaomi Pad 5

Xiaomi Pad 5 Pro

Xiaomi Pad 5 Pro 5G

Notons également que certains appareils signés Redmi pourront également en profiter :

Redmi Note 11

Redmi Note 11 5G

Redmi Note 11 SE

Redmi Note 11 4G

Redmi Note 11T 5G

Redmi Note 11 Pro

Redmi Note 11 Pro+ 5G

Redmi Note 11S

Redmi Note 11S 5G

Redmi Note 11 Pro

Redmi Note 11 Pro 5G

Redmi Note 10 Pro

Redmi Note 10 Pro Max

Redmi Note 10

Redmi Note 10S

Redmi Note 10 Lite

Redmi Note 10 5G

Redmi Note 10T 5G

Redmi Note 10T Japan

Redmi Note 10 Pro 5G

Redmi Note 9

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9 Pro Max

Redmi Note 9S

Redmi Note 9 4G

Redmi Note 9 5G

Redmi Note 9T 5G

Redmi Note 9 Pro 5G

Redmi K50

Redmi K50 Pro

Redmi K50 Gaming

Redmi K50i

Redmi K50i Pro

Redmi K40S

Redmi K40 Pro

Redmi K40 Pro+

Redmi K40

Redmi K40 Gaming

Redmi K30S Ultra

Redmi K30 Ultra

Redmi K30 4G

Redmi K30 Pro

Redmi Note 8 (2021)

Redmi 10X 4G

Redmi 10X 5G

Redmi 10X Pro

Redmi 10C

Redmi 10A

Redmi 10 Power

Redmi 10

Redmi 10 (India)

Redmi 10 Prime

Redmi 10 Prime 2022

Redmi 10 2022

Redmi 9T

Redmi 9 Power

Redmi 9

Redmi 9 Prime

Redmi Note 11E

Redmi Note 11E Pro

Redmi Note 11T Pro

Redmi Note 11T Pro+

Et ce sera également le cas de certains smartphones proposés par Poco :