Mobeewave rachetée par Apple, ou comment transformer un iPhone en terminal de paiement

Technologie Mobeewave

La technologie Mobeewave permet aux consommateurs de poser leur carte de crédit ou bien leur smartphone sur un autre appareil pour effectuer un paiement. Ce dispositif fonctionne via une application uniquement. La seule condition pour profiter de ce système est que le smartphone dispose d'une puce NFC (les iPhone en ont depuis l'iPhone 6).

L'entreprise comptait plusieurs dizaines d'employés qu'Apple a souhaité garder. Ils travaillent tous depuis Montréal. L'achat a été annoncé directement par La Pomme. Pour le moment, le fabricant n'a pas indiqué les raisons de cet achat. Il est toutefois possible que cette technologie vienne concurrencer des entreprises telles que Square qui propose des accessoires pour convertir les smartphones en terminaux de paiement.

On constate qu'au niveau des finances et du domaine bancaire, si on prend du recul, les nouvelles technologies modifient considérablement les façons de fonctionner, autant pour les professionnels que les consommateurs. On peut payer avec un smartphone, faire un rachat de crédit en ligne, investir en Bourse, etc.

L’exemple de la blockchain pour les assurances

L'assurance, tout comme les organismes de crédit, représente un secteur clé au niveau de l'économie mondiale. Le domaine des assurances fait face à des défis importants entre la sinistralité qui augmente, la concurrence féroce et des règles contraignantes.

C'est ici que les nouvelles technologies interviennent. Sur le plan des transformations, l'assurance se trouve en tête de liste. Grâce au développement de la blockchain, les processus des assureurs changent et ces derniers :

gagnent en efficacité

réalisent des économies

améliorent leur transparence

renforcent leur sécurité

Ce type de technologie a déjà fait ses preuves lors de sinistres en fournissant les documents essentiels et les informations comme la date, l'heure et la localisation de l'incident. Par ailleurs, la technologie blockchain permettrait de lutter contre les fraudes qui représentent des pertes importantes.

De plus, on constaterait un gain de temps considérable lors des procédures de souscription ou de renouvellement de polices d'assurances. En effet, le transfert de volume de données importants qui prend habituellement du temps serait effectué en quelques instants. Par conséquent, c'est un avantage non négligeable pour les assureurs. Leurs clients sont satisfaits par la rapidité du service, ce qui est important dans un secteur aussi concurrentiel.