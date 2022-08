Mobile : ColorOS 13 arrive, pouvez-vous en profiter ?

Le rapprochement entre Oppo et OnePlus se concrétise un peu plus chaque jour, et cela devrait aller plus loin avec l'arrivée de la béta de ColorOS 13.

La surcouche Android basée sur Android 13 initialement prévue pour les smartphones développés par Oppo va ainsi également être portée sur au moins un appareil de OnePlus.

La marque chinoise a évoqué l'arrivée prochaine d'une version bêta de l'OS, accessible au fil d'une inscription préalable. La marque dresse également la liste des appareils qui pourra y accéder et que voici :

Oppo Find X5 Lite

Oppo Find X5

Oppo Find X5 Pro

Oppo Find N

OnePlus 10 Pro

Pour participer à cette bêta fermée, il faut s'inscrire via ce formulaire. Il faudra disposer sur son appareil de la dernière version en date de Color OS12 ou OxygenOS sur OnePlus 10 Pro.

Notez que seuls les utilisateurs chinois de OnePlus 10 Pro pourront accéder à la bêta pour l'instant, puisque de toute façon la bascule de OnePlus vers ColorOS n'est pas prévue avant quelques mois en Europe.