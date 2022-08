Mobilité décarbonée : une sensibilisation via les calculateurs d'itinéraires

Les services numériques d'assistance aux déplacements devront mieux informer et sensibiliser les automobilistes pour les accompagner vers une mobilité décarbonée.

Les ministères de la Transition écologique et de la Transition énergétique informent aujourd'hui de la publication au Journal officiel d'un nouveau décret (et un arrêté) pour la mise en œuvre progressive d'obligations qui concernent les services numériques d'assistance aux déplacements.

De tels services regroupent des calculateurs d'itinéraires pour les automobilistes qui devront mieux informer les usagers en matière environnementale et pour l'accompagnement vers une mobilité décarbonée.

Sur la base du Point d'Accès National aux données de transport (transport.data.gouv.fr), ces services et applications informeront des caractéristiques des zones à faibles émissions et afficheront des informations environnementales pour les trajets proposés. Le gouvernement cite notamment les quantités de gaz à effet de serre et les polluants de l'air.

Le 110 km/h en point de référence

Avec des itinéraires comprenant des portions routières où la vitesse est supérieure ou égale à 110 km/h, les services proposeront pour ces portions un itinéraire alternatif prenant en compte une baisse de la vitesse de 20 km/h.

Des messages du type " Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo ", " Pensez à covoiturer ", " Passer de 130 à 110 km/h sur autoroute réduit votre consommation de 20 % " et " Au quotidien, prenez les transports en commun " serviront à la sensibilisation lors des recherches et résultats d'itinéraires.

Le but de ses messages sera par exemple d'encourager le recours à des mobilités dites actives ou partagées. Ils seront accompagnés du hashtag #SeDéplacerMoinsPolluer. " Les services devront progressivement délivrer toute l'information voyageur sur les modes et services de mobilité alternatifs à l'usage individuel du véhicule. "