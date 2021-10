Mobilité urbaine : les applications qui simplifient tous les déplacements

Pour des besoins ponctuels ou réguliers, pour se déplacer en ville et ailleurs, les moyens ne manquent pas et les applications mobiles ouvrent tout un champ de possibilités.

Pour les petits et grands besoins de déplacement, il existe désormais de nombreuses applications mobiles proposant diverses possibilités, de la simple course à la location en passant par l'autopartage.

Autant de moyens qui peuvent aussi contribuer à réduire le nombre de voitures sur les routes et les bouchons aux heures de pointe en répartissant mieux les usages et les usagers.

Vous trouverez ci-dessous une sélection d'applications qui peuvent aussi bien aider à se déplacer dans une ville inconnue que fournir une occasion d'escapade ou partager son trajet avec d'autres utilisateurs.

Moovit

Récemment rachetée par Intel pour préparer les futurs services de taxis autonomes, Moovit a l'avantage de s'appuyer sur un suivi de la circulation en temps réel et de fournir des itinéraires adaptés en conséquence.

Sa fonction de planificateur d'itinéraires se révèle fort utile en soutien des moyens de déplacement, qu'il s'agisse des transports en commun, des équipements en libre-service ou de son vélo, avec des estimations précises de temps de trajet en fonction du trafic et des perturbations.

Moovit revendique plus de 900 millions d'utilisateurs et un fonctionnement dans plus de 3400 villes dans le monde.





Sixt

Au-delà de la fonction de location de véhicule, l'application Sixt se veut une passerelle pour tous les usages de mobilité. Elle propose bien sûr un service de location de voiture et utilitaire en ligne mais aussi d'autopartage (pour le moment réservé à l'Allemagne).

L'application donne aussi la possibilité de commander une course avec chauffeur via le service Sixt Ride partout dans le monde, avec les avantages de ce type de service où tout se gère depuis l'application.

Pour un transfert d'un aéroport ou pour un service avec chauffeur et limousine, l'application peut répondre à toutes les demandes.

Enfin, il est aussi possible de louer des trottinettes électriques et scooters en libre-service dans plusieurs villes en France (Bordeaux, Grenoble, Lyon, Paris) via l'onglet Sixt Share de l'application...en attendant de pouvoir bientôt commander des taxis autonomes (une expérimentation va commencer en Allemagne) !





City Mapper

L'application City Mapper permet de planifier ses trajets en s'appuyant sur différentes ressources, des transports en commun aux services de location de vélos et trottinettes en passant par les taxis et le service Uber.

Après planification et prise en compte des moyens de transport pour arriver à destination, l'application fournira un suivi étape par étape avec temps de trajet estimé en temps réel et alertes en cas de perturbations.

Elle sera donc particulièrement efficace dans les grandes villes et les capitales où les services sont abondants et peuvent être efficacement combinés.