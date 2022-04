Model 3 et Model S : des milliers de véhicules Tesla rappelés en Europe

Mauvaise nouvelle pour les utilisateurs de Tesla et la marque elle-même : la Commission européenne a ordonné un rappel de certaines Model 3 et S.

La Commission européenne a récemment ordonné le rappel de certains véhicules produits par Tela depuis 2014. Un rappel dont les détails sont aujourd'hui affichés sur le site gouvernemental Rappel Conso et qui fait suite à différents problèmes.

La CE évoque ainsi le problème suivant :

"À grande vitesse, l'entrée d'air entre le capot et la grille de radiateur provoque des vibrations dans le capot. Cela peut entrainer des fractures de contrainte le long de la gâche de loquet du capot et la séparation du capot, provoquant l'ouverture du capot. Cela entrave la vision des conducteurs, ce qui augmente le risque d'accident."

Il n'est effectivement pas rassurant de s'exposer au risque de voir le capot du véhicule s'ouvrir tout seul lorsque le véhicule circule sur autoroute... Le rappel concerne ainsi les Model 3 et Model S fabriquées entre 2014 et 2021. Il est possible de vérifier si un véhicule est concerné directement sur le site de Tesla via le numéro VIN du véhicule.