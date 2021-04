Le modèle de calcul quantique va révolutionner l’informatique

De nombreux chercheurs souhaitent adapter le modèle de calcul quantique à l’informatique pour créer des machines bien plus performantes.

L’arrivée des tout premiers ordinateurs quantiques est proche, mais les chercheurs doivent encore résoudre de nombreux défis. Et ils sont nombreux à se pencher sur le sujet. À tel point que cela ressemble plus à une course planétaire qu’à une recherche. En effet, les laboratoires publics comme les privés convoitent le brevet de l’ordinateur quantique.

Cette machine a été imaginée au début des années 1980 par le Nobel de physique Richard Feynman. Contrairement à un ordinateur classique, un système quantique n’utilise pas des bits à deux valeurs, à savoir zéro ou un. Il se base sur des qubits qui présentent des états différents de plus en plus nombreux au fur et à mesure qu’on ajoute de nouveaux qubits. Ainsi, chaque qubit supplémentaire double la puissance de l’ensemble. De quoi créer des puissances de calcul exponentielles.

Bien que la solution théorique soit développée depuis de nombreuses années, il faut à présent développer les méthodes et les outils nécessaires. Un véritable travail de fourmis qui devra être réalisé au cas par cas pour vérifier l’utilité d’une solution quantique. Certains thèmes semblent déjà prometteurs comme la machine learning , l’optimisation de systèmes complexes, les simulations, etc... Il faudra cependant être patient, nous n’en sommes qu’au tout début de l’apprentissage de la maîtrise de cette technologie.