Molotov revendique 12 millions d'utilisateurs avant le lancement de Salto

Molotov enrichit ses offres sans toucher aux prix. La plateforme de distribution TV annonce plus de 12 millions d'utilisateurs.

C'est mardi 20 octobre que Salto (France Télévisions, M6, TF1) est officiellement lancé, et ce n'est sans doute pas un hasard si Molotov a annoncé la semaine dernière avoir franchi le cap des 12 millions d'utilisateurs.

La plateforme de distribution TV en OTT ne détaille pas la répartition des abonnés entre ses différentes offres, avec sans nul doute l'offre gratuite qui est à l'origine du plus grand nombre d'utilisateurs. Quoi qu'il en soit, les offres s'enrichissent tout en maintenant le même niveau de tarification.

L'offre gratuite de Molotov donne accès à 34 chaînes linéaires, principalement de la TNT, avec contrôle du direct pour certaines et des replays. C'est à partir de l'offre Molotov Plus avec 58 chaînes qu'une fonctionnalité comme l'enregistrement dans le cloud fait son apparition, le start-over (retour au début et navigation dans le programme), quatre flux en simultané.

Pour Motolov Extended, l'offre monte encore d'un cran avec 96 chaînes. Molotov permet en outre de s'abonner à divers bouquets.

Sous certains aspects, Salto entre en concurrence avec Molotov et peut-être même davantage qu'avec un acteur comme Netflix, hormis la question des contenus originaux.

L'Autorité de la Concurrence avait rejeté une plainte de Molotov visant TF1 et M6 pour des comportements anticoncurrentiels (avec des accords de distribution des chaînes) qui seraient liés au lancement de Salto.