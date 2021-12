Démarches administratives : Mon FranceConnect pour obtenir des justificatifs

Système d'identification et d'authentification pour un accès à plus d'un millier de démarches administratives, FranceConnect est utilisé par plus de 32 millions de Français. Depuis le 1er décembre, une expérimentation concerne Mon FranceConnect.

L'objectif annoncé du nouveau service en bêta est de permettre aux citoyens de " disposer facilement de justificatifs administratifs à jour pour réaliser des démarches administratives, consulter leur situation auprès des administrations, rectifier des données si nécessaire. "

Pour le moment, les justificatifs concernés sont le justificatif de revenu fiscal de référence, la preuve d'inscription à Pôle Emploi, les droits à l'Assurance maladie, le quotient familial de la Caisse nationale des allocations familiales.

Les premières villes à proposer le recours à Mon FranceConnect dans leurs démarches en ligne sont par ailleurs Créteil, Issy-les-Moulineaux, Saint-Ouen et Évry-Courcouronnes.

Le service est amené à évoluer au cours des prochains mois et en tenant compte des retours des usagers. Il est d'abord ouvert à un panel de 25 000 personnes.