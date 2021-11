Mon Petit Placement : une offre exceptionnelle pour commencer à investir son épargne en ligne

Alors que le paiement mobile prend son envol depuis quelques années, les utilisateurs de smartphones semblent désormais bien plus ouverts à gérer leur argent depuis leur téléphone, l'occasion pour les services de placement de percer.

Article rédigé en partenariat avec Mon Petit Placement

La méfiance qu'ont les Français lorsqu'il s'agit d'argent sur Internet ou sur smartphone s'efface progressivement. Une situation que l'on constate alors que la majorité des Français gèrent désormais leurs comptes en banque depuis des applications mobiles et qu'il devient de plus en plus simple d'adopter des solutions de paiement mobile sans contact.

La prochaine étape se présente sous la forme d'applications à même d'aider les utilisateurs à investir et à gérer leur argent. Sur ce terrain, la fintech lyonnaise Mon Petit Placement promet une révolution avec son appli mobile dédiée.

La société fait ainsi trois constats principaux du marché :

Les Français sont peu ou mal informés sur les placements d'argent et la gestion de leur épargne

Les banques proposent trop souvent des placements inadaptés ou peu rémunérateurs et de fait, encouragent peu leurs clients à placer leur argent. Un constat d'autant plus pertinent depuis le verrouillage du taux du livret A à 0,5%.

Enfin, pour beaucoup de Français, investir son argent est considéré comme risqué ou réservé aux personnes disposant d'une épargne conséquente.



Partant de cette analyse, Mon Petit Placement se présente comme une solution qui permet à chacun d'investir facilement leur épargne tout en profitant de produits habituellement réservés aux clients les plus importants des banques .

300 euros, c'est la somme minimale à partir de laquelle il est possible de profiter d'un placement via l'application. Le tout est simplifié pour l'utilisateur : il suffit de créer un compte et de transférer l'épargne à placer. Les premiers placements se font en 10 minutes seulement, l'évolution du placement est ensuite consultable en temps réel.

Les produits proposés sont sélectionnés avec soin par les experts de Mon Petit Placement. Il est possible d'investir sur-mesure, en fonction du risque choisi et du rendement espéré. Quatre portefeuilles sont proposés par la fintech française, du moins performant au plus performant, pour permettre à chacun de diversifier son épargne en fonction de ses propres objectifs.

Autre option proposée aux investisseurs, le choix de placements par thématiques : on pourra ainsi favoriser les investissements dans les technologies, le climat, l'égalité, la santé, l'égalité, l'emploi...

Bonne nouvelle : les fonds investis ne sont pas bloqués. Même s'il est recommandé de conserver ses placements sur une durée minimale, il est possible de retirer son argent à n'importe quel moment. Il est également possible de réorienter ses investissements vers d'autres placements.

La personnalisation est au coeur de l'expérience : l'inscription s'effectue sur un questionnaire permettant aux experts de définir le profil de chaque utilisateur. Une vidéo personnalisée est ensuite proposée pour indiquer la meilleure stratégie à adopter.

Mon Petit Placement propose une interface 100% sécurisée avec une protection maximale des données bancaires et personnelles. L'assistance est également accessible en français via un chat dédié ou par téléphone.

Enfin Mon Petit Placement ne prélève aucuns frais d'entrée ou de sortie et se rémunère uniquement à la performance : une commission n'est prélevée que si vos placements rapportent, et les frais ne s'appliquent que sur la performance et pas sur le montant total récupéré.

Pour mieux découvrir l'offre de Mon Petit Placement, vous pouvez bénéficier d'une réduction de 30% des commissions à la performance pendant la première année, il suffit de s'inscrire avec notre code partenaire NT30!, l'inscription se faisant à cette adresse.