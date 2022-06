Money dans Excel tourne court

En 2020, Microsoft a introduit Money in Excel. À destination des abonnés Microsoft 365 Famille et Personnel, ce module pour le tableur se destine à la gestion des finances de l'utilisateur et a connu un lancement aux États-Unis.

Money in Excel repose sur un partenariat avec la start-up californienne Plaid spécialisée dans les services financiers. L'outil permet ainsi une connexion à des comptes bancaires afin d'importer automatiquement des données et créer un classeur personnalisé.

En plus de l'affichage des opérations bancaires, Money in Excel fournit des informations utiles pour la gestion d'un budget et pour atteindre des objectifs financiers. Toutefois… Money in Excel va s'arrêter de fonctionner l'année prochaine.

Arrêt de Money in Excel et plus

Microsoft a annoncé une fin de support qui prendra effet le 30 juin 2023. À partir de cette date, il ne sera plus possible de se connecter à des comptes bancaires pour recevoir des données. C'est autrement dit la fin du partenariat avec Plaid.

" Nous avons beaucoup appris de Money in Excel. […] Nous pensons qu'il existe d'autres domaines dans lesquels nous pouvons avoir un impact plus important et nous nous concentrerons sur ceux-ci à l'avenir ", écrit Microsoft dans une FAQ sur la fin de support pour Money in Excel.

La date du 30 juin 2023 marquera par ailleurs la fin d'autres partenariats, tandis que la mise à disposition dans Excel de nouveaux types de données en partenariat avec Wolfram commencera à disparaître le 11 juin 2023.