Monster Hunter Rise démarre très fort sur Switch

Monster Hunter est résolument une franchise qui compte pour Nintendo et Capcom : le dernier épisode lancé sur Switch reçoit ainsi un formidable écho de la part du public et réalise un démarrage en trombe.

Capcom réalise à nouveau une jolie opération avec le lancement de Monster Hunter Rise sur Switch. Depuis son lancement le 26 mars, le titre se serait ainsi déjà écoulé à plus de 4 millions d'exemplaires dans le monde.

Rappelons que Monster Hunter World garde toujours le record avec plus de 5 millions d'unités vendues la première semaine de lancement en janvier 2018 mais le titre se payait le luxe de sortir à la fois sur PS4 et sur Xbox One. Monster Hunter Rise réalise donc une performance exceptionnelle puisque le titre ne se rend disponible que sur Switch.

Ces chiffres permettent à la franchise Monster Hunter de passer le cap des 70 millions de jeux vendus dans le monde depuis le premier épisode lancé en 2004.

Monster Hunter Rise ne compte pas perdre de temps puisque le titre profitera de sa première mise à jour en avril avec l'arrivée du Rathalos Supérieur. Le jeu devrait continuer de se vendre sur un rythme soutenu : il se veut plus accessible que les précédents volets dans ses mécaniques de jeu. Une sortie PC est prévue pour le début d'année prochaine, reste à savoir si le cross play sera de la partie.