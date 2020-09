Monster Hunter Rise : la Switch a droit à son épisode exclusif

La Switch aura bel et bien droit à son volet exclusif de Monster Hunter. Pressenti il y a quelques semaines, le titre a été officialisé lors du Nintendo Direct Mini.

Il s'agira donc de Monster Hunter Rise, un titre qui reprendra le concept et mécanique de la franchise et plongera le joueur dans un univers plus largement inspiré de l'orient. Le joueur pourra profiter d'une monture inédite baptisée Chumsky et il aura droit à un grappin spécifique, le Filoptère pour évoluer plus facilement dans des environnements qui s'annonce très verticaux et vastes.

Nintendo évoque un monde toujours plus ouvert, et une chasse plus dynamique grâce à la monture et au grappin. De nouveaux monstres ont également été présentés, ainsi que leurs noms : Magnamalo, Aknosom, Grand Izuchi et Tetranodon. Un mode coopératif à 4 joueurs sera disponible.

Le titre sera commercialisé le 26 mars 2021, les précommandes débloqueront l'accès à des bonus, notamment des armures pour Chumsky 'Retriever", pour Palico "Chat des forets" ainsi qu'un Talisman d'apprenti.