Bon plan : la montre connectée Amazfit Bip S en promotion, mais aussi notre sélection

Pour surveiller sa santé et suivre ses activités physiques, la montre connectée est le gadget idéal pour cela. En ce moment, retrouvez la montre connectée Amazfit Bip S à prix réduit !

Le bon plan du jour concerne la montre connectée Amazfit Bip S qui propose un affichage de 1,28 pouce avec une résolution d'écran de 176 pixels x 176 pixels. Comme de nombreuses montres connectées, vous retrouverez à l'arrière un cardiofréquencemètre optique pour le suivi de votre rythme cardiaque et la montre intègre son propre module GPS. Elle exploite l'interface Amazfit OS et est compatible avec Android ou iOS via l'application Amazfit.

L'Amazfit Bip S dispose d'une étanchéité 5 ATM et pourra donc être utilisée à la piscine, vous pourrez aller à une profondeur de 50 mètres. Vous aurez également accès à 10 modes sport et à un suivi optimal de la santé. La batterie de 200 mAh permet une autonomie d'environ 40 jours avec un temps de recharge de 2 heures et demie.

Vous retrouverez la montre connectée Amazfit Bip S (3 coloris) en promotion à 68,80 € chez Gearbest avec la livraison gratuite.



Signalons également la nouvelle montre TicWatch TicKasa qui est actuellement en précommande à prix réduit avec une expédition au 14 septembre d'Allemagne et qui se pose en concurrente directe de la Amazfit Bip S avec un tarif plus abordable :

Mais aussi notre sélection de montres connectées en promotion chez Gearbest :

TICWRIS RS Code promo: Vente flash

Quantité: 200

AMAZFIT GTS Code promo: Vente flash Quantité: 250

Quand elle est disponible, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line > French Line" lors de votre commande.

Pour rappel, n'hésitez pas à consulter nos derniers bons plans concernant les Microsoft Surface à prix cassé chez Amazon pour la rentrée, mais aussi le vélo électrique Dohiker 16" en promotion !