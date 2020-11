Les montres connectées Glifo 5 Pro et BW11 de Blulory en forte promotion !

Aujourd'hui, nous portons notre attention sur deux montres connectées qui bénéficient actuellement d'une très belle promotion sur AliExpress, les montres connectées de la marque Blulory, à savoir les Glifo 5 Pro et BW11.

Commençons par la Blulory Glifo 5 Pro qui est disponible en trois coloris et dispose d'un écran 1,3" avec une résolution 360 x 360 pixels. Elle intègre son propre système GPS et dispose de toutes les applications standard que l'on peut trouver sur les montres connectées (suivi du rythme cardiaque, du nombre de pas, suivi du sommeil, etc.). Elle est également étanche pour que vous puissiez l'utiliser même lors de vos activités par mauvais temps ou en piscine.

Elle intègre plus de 30 activités sportives différentes, vous n'aurez donc pas de mal à trouver la vôtre pour obtenir les données les plus précises possible, données accessibles depuis une application dédiée pour que vous puissiez suivre tout ce que vous avez fait de manière plus confortable. Côté batterie, la capacité est de 220 mAh permettant d'assurer un fonctionnement de plusieurs semaines sans recharge.

Vous trouverez la montre connectée Blulory Glifo 5 Pro à 38,59 € seulement au lieu de 66,46 € avec le coupon de réduction JULI202011BW chez AliExpress.



Passons ensuite à la montre connectée Blulory BW11 qui propose un écran IPS de 1,28 pouce avec une définition de 240 pixels x 240 pixels. La connexion entre cette montre et votre smartphone se fera via la technologie Bluetooth 5.0. Pour une utilisation même les jours de pluie, la montre est étanche à l'eau avec la norme IP68.

Comme de nombreuses montres connectées, cette dernière présente un capteur de fréquence cardiaque au dos et permet le suivi de vos activités sportives, mais aussi de votre nombre de pas quotidien, de votre sommeil et vous informe des notifications directement depuis son écran. Le BW11 propose une autonomie de 7 à 10 jours en utilisation intensive ou de 25 jours en fonction montre.

La montre connectée Blulory BW11 est actuellement disponible à 29,98 € seulement avec le code de réduction JULI2020BW11 chez AliExpress au lieu de 47,47 € !