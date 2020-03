Bon plan : la montre connectée Huami Amazfit Stratos 3 à prix cassé et aussi MagicWatch 2, Watch GT, Fitbit,..

Le bon plan du jour concerne la montre connectée de la marque Huami avec sa très appréciée gamme Amazfit et plus particulièrement la montre Amazfit Stratos 3 destinée aux sportifs réguliers.

Son boîtier en acier inox 48 mm est étanche 5 ATM avec un module GPS / Glonass / Galileo / Beidou. Pour l'écran on retrouve un affichage tactile circulaire de 1,39 pouce de 320 x 320 pixels protégés par du verre Gorilla Glass.

Pour une utilisation sans contraintes, cette montre utilise la technologie des écrans réflectifs pour assurer une bonne visibilité même en plein soleil. Vous pourrez retrouver pas moins de 19 modes sportifs, sans oublier la présence au dos d'un cardiofréquencemètre optique.

L'autonomie est plutôt bonne avec 7 jours, un mode économique permet même d'atteindre les 14 jours. En utilisation intensive, en mode GPS, la durée de fonctionnement est de 35 heures en positionnement de précision et jusqu'à 70 heures en mode économique.

La montre est reliée en Bluetooth à un smartphone compagnon, elle synthétisera les données collectées au fil du jour et de la nuit (grâce au suivi du sommeil) via l'application mobile Amazfit et affichera les notifications ou pilotera la musique.

