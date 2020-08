Bon plan : la montre connectée Huawei Watch GT 2 à prix réduit, mais aussi les meilleures promos du jour

Le bon plan du jour concerne la montre connectée Huawei Watch GT 2 qui dispose d'un boîtier de 46 mm avec un écran OLED de 1,39" avec une résolution de 454 x 454 pixels pour une dalle d'une luminosité de jusqu'à 1000 cd/m². L'autonomie de la Huawei Watch GT 2 en modèle 46 mm peut tenir jusqu'à deux semaines.

Sur le modèle 46 mm, vous retrouverez un micro et un haut-parleur pour prendre vos appels directement depuis votre montre, en revanche il faudra rester à moins de 150 m de son smartphone, car la montre ne dispose pas de modem 4G.

Enfin, la Watch GT 2 fonctionne toujours avec LiteOS et embarque la puce Kirin A1 avec compatibilité Bluetooth 5.1 et Bluetooth Low Energy 5.1. Enfin, pour les sportifs, Huawei met à disposition un ensemble de capteurs idoines, dont GPS et capteur de fréquence cardiaque, avec une étanchéité 5 ATM.

Vous pourrez retrouver la montre connectée Huawei Watch GT 2 en promotion chez Boulanger au prix de 159 € au lieu de 229 € soit 30 % de réduction !



Mais ce n'est pas la seule réduction très intéressante de la journée :

Pour rappel, n'oubliez pas de consulter nos derniers bons plans concernant le tapis de marche pliable WalkingPad A1 Pro de Xiaomi à prix très réduit, mais aussi une trottinette électrique, un climatiseur portable, une brosse à dent ou une lampe électrique Xiaomi en promotion !