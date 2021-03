La montre Huawei Watch GT2, les AirPods Pro, la trottinette électrique 1S de Xiaomi et un PC gaming Acer !

Les trois plus belles promotions du jour comprennent une montre connectée Huawei, des écouteurs TWS Apple à moins de 200 € et une trottinette électrique. Vous trouverez aussi, en fin d'article, une nouvelle offre sur un PC portable Gamer avec 16+512Go, i5 et la carte graphique RTX 3060 6Go à 1099 €

Le bon plan du jour concerne la montre connectée Huawei Watch GT 2 qui propose un écran tactile circulaire OLED de 1,2 pouce avec une définition de 390 pixels x 390 pixels. Elle exploite un processeur Kirin A1. Elle possède un cardiofréquencemètre à son dos afin de réaliser un suivi de votre santé (fréquence cardiaque, suivi du sommeil, taux d'oxygène dans le sang..), mais aussi un podomètre.

Elle a été conçue pour garantir une étanchéité jusqu'à 50 mètres et donc pour la natation qui est l'un des nombreux sports proposés par la montre connectée Huawei. Enfin, elle embarque une batterie Li-Ion de 455 mAh permettant 7 jours d'autonomie consécutifs.

Vous pourrez profiter de la montre connectée Huawei Watch GT 2 42 mm à 149 € au lieu de 199 € chez la Fnac.



Poursuivons avec les écouteurs sans fil AirPods Pro d'Apple sont étanches (transpiration et eau) permettant de les utiliser sans risque pour le sport et les activités d'extérieur. Ils intègrent un système de réduction active de bruit grâce à deux micros et un traitement logiciel continu, pour une expérience sonore optimisée pour la musique comme les conversations.

Cette fonction peut cependant être annulée ponctuellement avec le mode Transparence. Il s'active depuis un capteur-pression qui servira aussi à lancer la musique, passer au morceau suivant ou prendre un appel. Les écouteurs sont également compatibles avec l'assistant numérique Siri.

L'autonomie est de 5 heures sans réduction de bruit et de 4,5 heures avec, mais grâce au boîtier qui sert aussi de système de recharge, l'autonomie totale est de 24 heures.

En ce moment, Rakuten propose les AirPods Pro à 197 € seulement au lieu de 279 € !!



Enfin, la trottinette électrique Xiaomi Mi Electric Scooter 1S qui est équipée d'un moteur d'une puissance nominale de 250W, et de 500 W en puissance maximale. Trois modes de vitesse sont disponibles : mode piéton de 0 à 5km/h, mode standard de 0 à 20km/h et enfin le mode sport de 0 à 25km/h. La Xiaomi Mi Electric Scooter 1S peut atteindre une vitesse maximale de 25 km/h avec une autonomie estimée à 30 km.

La trottinette est pliable en 3 secondes pour un confort optimal pour ses utilisateurs. Et pour les déplacements en milieu urbain, il est à noter qu'elle ne pèse que 12,5 kg avec son corps en aluminium. Elle dispose de roues pneumatiques de 8,5" et d'un double système de freinage avant et arrière. Enfin une application dédiée existe, Mi Home App, permettant de verrouiller / déverrouiller la trottinette, de consulter les données comme le kilométrage, la vitesse, l'autonomie restante... ou encore de gérer les paramètres du régulateur de vitesse ou de mettre à jour le firmware. Bref, une trottinette à recommander.

La trottinette électrique Xiaomi Mi Electric Scooter 1S est à 379 € au lieu de 449 € chez Amazon !

Vous trouverez également une toute nouvelle offre avec un PC portable gamer Acer 17,3"-144Hz-Intel Core i5-16Go+512 Go SSD-RTX 3060 6Go à 1099 € seulement grâce à une ODR chez Cdiscount. De plus, une souris Nitro est offerte.



