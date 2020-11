La montre connectée Kospet Prime 2 en promotion

La montre connectée Kospet Prime 2 abrite un écran rond de 2.1” avec une technologie IPS grand-angle de vision. Grâce à ses 480 x 480 pixels, il produit 16.7 millions de couleurs et une densité de pixels élevée à 323 PPI. La montre embarque un processeur octa-core Helio P22 couplé au système d’exploitation Android 10 et avec 4 Go de RAM pour une utilisation fluide et sans accros. La Kospet Prime 2 est compatible avec les cartes Nano SIM, peut se connecter directement en Wi-fi, et utilise son propre GPS. Elle est totalement indépendante de votre téléphone, et n’aura donc pas besoin de celui-ci pour exploiter ses fonctionnalités.

Côté photo, la montre Kospet Prime 2 dispose d’un capteur 13 mégapixels rotatif à 90° au-dessus des 12 heures de la montre, et peut enregistrer sans problèmes des vidéos en 1080p à 30 fps. Elle dispose de 64 Go d’espace de stockage, et intègre une batterie 1600 mAh pour durer plusieurs jours sans problème.

L’interface de la montre peut être passée en français, de plus, elle bénéficie de la technologie “Face unlock” pour se déverrouiller au moyen de la reconnaissance faciale. Vous retrouverez toutes les fonctionnalités d’une montre connectée, prise d’appel, musique, couplage avec écouteurs sans fils et smartphone, mais aussi une multitude d’exercices pour le sport avec les applications de suivi adéquates. Tout cela couplé avec l’exploitation de la 4G avec sa SIM intégrée pour pouvoir utiliser vos applications préférées.

Vous trouverez la Kospet Prime 2 au prix de 173 € en utilisant le code promo “10PRIME2” sur Aliexpress.