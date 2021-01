La montre connectée Kospet Prime 2 4G avec APN rotatif en très forte promotion

Découvrez notre bon plan du jour qui concerne la montre connectée Kospet Prime 2 actuellement en promotion sur le site officiel à seulement 159 € avec le code de réduction 01PRIME2 au lieu de 212 €.

Pour ceux qui ne connaissent pas cette marque, la montre connectée Kospet Prime 2 est équipée d'un écran IPS de 2,1 pouces proposant une définition de 480 x 480 pixels, 16 millions de couleurs et une densité de pixels élevée de 323 PPI. Elle intègre un SoC Helio P22 octa-core à 1,5 GHz épaulé par 4 Go de RAM et 64 Go de stockage interne. Cette dernière fonctionne sous le système d’exploitation Android 10 avec support du français, et gère les connexions WiFi 2.4 GHz / 5 GHz 802.11 a/b/g/n et Bluetooth 5.0. Enfin, elle peut intégrer une Nano SIM pour une connectivité 4G avec le support des principales bandes de fréquences la rendant complètement indépendante de votre smartphone. Elle intègre également les différents systèmes de positionnement satellite type GPS, GLONASS, A-GPS et Beidou.

Cette montre connectée permet également de réaliser des photographies avec son capteur 13 mégapixels rotatif à 90° Sony IMX214 AF situé au-dessus des 12 heures de la montre, et peut enregistrer sans problèmes des vidéos en 1080p à 30 images par seconde. Enfin, elle est alimentée par une batterie de 1600 mAh, et peut tenir plusieurs jours sans aucun problème. Elle mesure 73,75 x 63,75 x 17,4 mm pour un poids de 120g.

Vous trouverez la montre connectée Kospet Prime 2 actuellement en promotion sur le site officiel de Kospet à seulement 159 € avec le code de réduction 01PRIME2 au lieu de 212 € prix officiel et une livraison à moins de 3 €. Cette promotion est valable jusqu'au 27 janvier.