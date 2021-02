La montre connectée Kospet Rock, idéale pour les sportifs, est en promotion à moins de 33 € !

Le bon plan du jour concerne la montre connectée Kospet Rock qui propose un large écran 1,69 pouce qui est résistant à l'eau avec la certification 3ATM. Cette montre est équipée d'un cardiofréquencemètre afin d'assurer un suivi optimal de votre santé. Elle permet également le suivi de 20 modes sportifs très complet.

Cette Kospet Rock peut résister à des cas extrêmes avec des températures entre -40°C et 55°C. En plus de votre fréquence cardiaque et du nombre de pas effectués dans la journée, vous pourrez également contrôler votre taux d'oxygène dans le sang, votre pression artérielle, mais aussi votre qualité de sommeil.

Pour connecter votre montre à votre smartphone, la Kospet est compatible au Bluetooth 5.0. Elle est alimentée par une batterie de 350 mAh ce qui lui permet une autonomie imposante de 50 jours, impressionnant ! Vous aurez accès à une application mobile pour consulter toutes vos données et découvrir des conseils pour utiliser au mieux votre montre connectée.

En ce moment Kospet propose sa montre connectée Kospet Rock à 32 € seulement grâce au code promotionnel KOSPETROCK2. De plus, vous bénéficiez d'une expédition rapide depuis l'Europe.