Mibro Lite : la montre connectée à petit prix

Mibro est une marque de la chaîne écologique Xiaomi. Elle vise des technologies qui simplifient la vie des gens et aident les utilisateurs à développer des habitudes de vie saines, positives, optimistes et élégantes.

La montre connectée Mibro Lite affiche un écran AMOLED de 1.3" avec une définition de 360 x 360 px. Elle mesure 43 mm pour 9,8 mm d’épaisseur avec un poids total de 48 g. Il est aussi possible de personnaliser son cadran avec une multitude de fonds d’écran prédéfinis.

Elle offre aussi un suivi permanent grâce à ses détecteurs, elle permet de relever votre fréquence cardiaque, de faire un suivi de votre sommeil, de prendre votre taux d’oxygène dans le sang et de notifier les moments de stress dans votre journée.

La Mibro Lite vous suit sur 15 modes de sports comme la natation (IP68), le badminton, le football, le yoga, etc. De plus la montre vous offre plusieurs fonctions intégrées avec par exemple la météo, écouter de la musique, prendre des photos, calculatrice…

Du côté de l’autonomie, elle est équipée d’une batterie de 230 mAH qui vous offre jusqu’à 30 heures d’autonomie en mode standby, 10 jours pour une utilisation basique et 8 jours pour une plus forte utilisation. Pour finir, elle est compatible Bluetooth 5.0 et vous pouvez l’associer à votre smartphone via son application Mibro Fit.

Pour les 50 premières commandes, les écouteurs de la marque Lenovo vous seront offerts.

La montre ultrafine Mibro Lite est au tarif réduit de50 € au lieu de 106 € en activant le coupon. Cette offre n'est valable que pour les 500 premières commandes. La livraison est gratuite avec la possibilité de la retourner gratuitement sous 15 jours.