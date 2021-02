La montre connectée Oppo Watch, le Samsung Galaxy S21 et la trottinette électrique Go Ride 80Pro

Les trois promotions du jour comprennent une montre connectée de qualité de la marque Oppo, mais aussi le dernier smartphone haut de gamme Samsung Galaxy S21 et la trottinette électrique Go Ride.

Commençons ce bon plan avec la montre connectée Oppo Watch qui est équipée d'un écran AMOLED de 1,91 pouce qui permet une définition de 402 pixels x 476 pixels. Cette Oppo Watch embarque un SoC Snapdragon Wear 3100 et Apollo 3 associé à 1 Go de RAM et 8 Go de stockage. Elle opère sous WearOS.

Comme de nombreuses montres connectées, elle est équipée d'un capteur de fréquence cardiaque à son dos afin de réaliser un suivi optimal de votre santé, mais aussi de vos activités sportives, la qualité de votre sommeil, etc.

Oppo a intégré un module de recharge rapide qui permet de récupérer presque 50 d'autonomie en seulement 15 min de charge. La montre possède une autonomie allant jusqu'à 30h sur la version 46mm.

La montre connectée Oppo Watch 4G 46 mm est actuellement à 249 € au lieu de 349 € chez Orange.



Vous trouverez également le smartphone Samsung Galaxy S21 qui propose un écran Super AMOLED de 6,2 pouces qui permet une définition de 2400 pixels x 1080 pixels. La fréquence d'affichage est de 120 Hz et il possède 421 ppp. Ce Samsung exploite un SoC Exynos 2100 accompagné de 8 Go de RAM et de 128 GO à 256 Go de stockage interne.

Au niveau de la photographie, vous pourrez profiter d'un triple capteur photo à l'arrière du téléphone avec un module principal de 64 mégapixels et de deux autres modules de 12 mégapixels. Le capteur photo frontal est de 10 mégapixels. Il est équipé d'une batterie Li-Po de 4000 mAh ce qui lui donne une très bonne autonomie. Ce Samsung Galaxy est compatible à la recharge sans fil et à la charge rapide.

En ce moment, profitez du smartphone Samsung Galaxy S21 5G 256 Go à 699 € au lieu de 909 € chez Rakuten.



Enfin, la trottinette électrique Go Ride 80Pro qui a un poids d'environ 11,5 kg, pratique pour les déplacements urbains. Cette trottinette électrique est équipée d'un moteur de 350 W. La Go Ride est alimentée par une batterie Lithium de 6,6 Ah ce qui permet une autonomie de 25 km, avec une vitesse maximale de 25 km/h.

Cette trottinette électrique 80Pro possède des pneus de 8 pouces qui permettent une très bonne adhérence au sol. Elle respecte la réglementation avec des feux arrières et avants, mais aussi votre sécurité avec un double système de freinage. Enfin, cette trottinette est équipée d’un écran LCD sur le guidon qui va vous permettre de connaître votre vitesse, le niveau de la batterie, etc.

La trottinette électrique Go Ride 80Pro est actuellement à 199 € au lieu de 349 € chez Cdiscount !





