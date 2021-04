La montre connectée Samsung Galaxy Watch 3 à prix réduit, mais aussi iPhone 12, MacBook Air, Microsoft Surface

Le bon plan du jour concerne la montre connectée Samsung Galaxy Watch 3 qui est équipée d'un écran circulaire Super AMOLED de 1,4 pouce avec une définition de 360 pixels x 360 pixels. La protection de l'écran est Gorilla Glass DX. Vous pourrez, bien entendu, personnaliser l'affichage de l'heure et des autres données.

Cette montre possède un cardiofréquencemètre à son dos afin de suivre votre activité sportive, votre sommeil, votre fréquence cardiaque et bien d'autres données. Vous pourrez également recevoir et passer des appels avec votre montre grâce au microphone et à l'haut-parleur intégrés. La connectivité se passera via Bluetooth 5.0 et la montre est équipée d'une batterie de 340 mAh.

Amazon propose la montre connectée Samsung Galaxy Watch 3 41m à 319 € au lieu de 369 €, mais aussi en version 45 mm à 349 € au lieu de 399 € !



