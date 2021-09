Samsung Galaxy Watch4 et écouteurs Galaxy Buds2 : promotions et cadeaux sur le site officiel

Samsung continue de mettre en avant ses récents produits proposés en août dernier, et propose notamment des promotions et cadeaux concernant sa nouvelle montre connectée Watch4 et ses nouveaux écouteurs Buds2.

Commençons avec la montre connectée Samsung Galaxy Watch4 Classic qui dispose d'un écran SuperAMOLED de 1,36" avec une définition de 450 x 450 px et pourvu d'une protection Gorilla Glass DX+. Elle est équipée d'une lunette rotative qui facilite la navigation sur la montre.

La smartwatch est propulsée par la puce Exynos W920 accompagnée de 1,5 Go de RAM et de 16 Go d'espace de stockage. Elle fonctionne sous One UI Watch. Du côté des fonctionnalités de santé, elle est équipée d'un podomètre, d'un cardiofréquencemètre, d'un capteur SpO2, d'un électrocardiogramme et d'une nouveauté, le capteur d'impédance. La montre est aussi équipée d'un GPS, idéal pour suivre vos exploits sportifs.

Côté autonomie, elle possède une batterie de 361 mAh qui permet de tenir plus de 24 heures avec une utilisation soutenue et il lui faudra moins de deux heures pour se recharger. La montre peut se connecter au réseau soit via sa connexion Bluetooth, soit en 4G selon les modèles.

Sur le site de Samsung, la montre Galaxy Watch4 est au prix de :

Version Bluetooth 40mm à 269 €

Version Bluetooth 44 mm à 299 €

Version 4G 40 mm à 319 €

Version 4G 44 mm à 349 €

Actuellement pour son offre de lancement Samsung propose plusieurs bons plans pour l'achat des montres connectées Samsung Watch4 :

50 € de crédit Google Play (via une ODR)

30 % de remise pour l'achat d'un Galaxy Z Flip3 ou Z Fold3.

10 % en points Rewards sur votre compte Samsung

50 € de bonus reprise







Poursuivons avec les écouteurs Galaxy Buds2 qui bénéficient aussi de bons plans pour leur lancement. Ils présentent un design épuré et sont disponibles en 4 coloris. Ils disposent d'une oreillette avec embout silicone pour une isolation passive des bruits extérieurs et des micros pour apporter une réduction active du bruit (ANC).

L'autonomie des écouteurs est de 5 heures et le boitier offre jusqu'à 20 heures supplémentaires. Ils intègrent deux haut-parleurs avec signature AKG et trois microphones. Pendant les appels, une IA de réduction des bruits est à l'oeuvre pour un son de qualité. Grâce à l'Ambiance Sound, les conversations sont détectées et les Galaxy Buds2 atténuent le son pour pouvoir profiter dans les meilleures conditions possibles des conversations.

Sur le site de Samsung, les écouteurs Galaxy Buds2 sont au prix de lancement de 149 €.

Comme la montre, ils bénéficient aussi de bons plans pour les acquérir :

Reprise de vos écouteurs sans fil

30 % de remise pour l'achat d'un Galaxy Z Flip3 ou Z Fold3

5 % en points Rewards sur votre compte Samsung

Terminons enfin en signalant que du 29 au 30 septembre 2021 l'édition limitée de la Galaxy Watch4 Thom Browne sera proposée à prix réduit (au lieu de 799 €) avec le code de réduction BROWNE1 et deux offres :