Montre connectée sportive et GPS : l'atout du sportif moderne

Les montres connectées GPS s'imposent de plus en plus comme une assistance précieuse pour améliorer les performances sportives au fil des sessions grâce aux nombreuses informations recueillies et analysées.

Au-delà de la mesure de l'activité quotidienne et de l'affichage des notifications du smartphone, la montre connectée a trouvé un vrai créneau pertinent dans la pratique sportive, qu'il s'agisse d'entraînement ou de l'évaluation des performances grâce à ses nombreux capteurs.

Les montres connectées sportives sont désormais nombreuses sur le marché pour couvrir l'étendue des capacités sportives, du sportif occasionnel au professionnel, en intégrant plus ou moins de composants (GPS, cardiofréquencemètre, baromètre / altimètre...) et pour répondre à des besoins plus ou moins spécifiques.

Si beaucoup sont très polyvalentes, certaines mettront plutôt l'accent sur telle ou telle pratique (ou ensemble de pratiques) dans un domaine (running, trek, natation, cyclisme...) en affinant les fonctions et les algorithmes analysant les données recueillies.

La richesse des fonctionnalités, leur lisibilité (écran couleur ou monochrome, rétroéclairé ou transflectif, tactile ou non) et leur accessibilité (interface touffue riche en options personnalisables ou format épuré pour accéder immédiatement à l'essentiel) sont des critères à étudier avant l'achat pour éviter toute déception ou découragement ensuite et se consacrer totalement aux performances sportives.

Le GPS, discret compagnon du sportif

De même, l'autonomie, élément clé des montres connectées, sportives ou non, devra être prise en compte en fonction des attentes. La présence d'un module GPS ou la mesure en continu du rythme cardiaque via le cardiofréquencemètre souvent intégré au dos du boîtier auront une incidence qui ne sera pas dommageable pour une pratique sportive urbaine mais deviendra plus problématique sur un trek de plusieurs jours, ou bien pour ne pas se sentir enchaîné à la recharge trop fréquente de la montre.

En améliorant sensiblement la qualité de réception et la rapidité d'acquisition du signal, le GPS est d'ailleurs devenu un atout indéniable des montres connectées sportives en permettant de relier les données aux parcours, permettant une analyse très fine des performances en fonction du type de terrain ou des dénivelés et en fournissant ainsi de précieuses informations pour l'entraînement.

Nombre de montres permettent aussi de générer ou d'enregistrer des parcours sur une carte et d'afficher directions et informations utiles.

Les préférences pour le choix d'une montre se jouent aussi du côté du design avec des montres au cadran épais assumant pleinement leur identité sportive ou bien des smartwatches plus affinées pouvant s'accorder avec toutes les tenues vestimentaires, sans compter un vaste choix de coloris et de matières, aussi bien pour le boîtier que pour les bracelets.

Ne pas oublier la qualité de l'application !

L'orientation vers une marque (Garmin, Suunto, Polar, parmi les plus connues), pourra aussi se jouer par rapport à la qualité de son application de recueil et d'analyse des données sur smartphone, un élément qui ne devra pas être négligé pour pouvoir s'impliquer pleinement dans des entraînements et l'amélioration de ses performances.

Dénicher la montre gps répondant à ses besoins peut donc être autant facile pour un usage occasionnel que plus technique et réfléchi pour une activité sportive plus soutenue avec la recherche d'objectifs de progression.

En cette période de Black Friday, signalons que le portail Alltricks propose par exemple un large choix de montres GPS connectées parmi les marques les plus connues comme Garmin, Suunto, Polar ou Casio, avec des remises de plusieurs dizaines d'euros sur de grandes séries comme les Instinct et Fenix 6 de Garmin ou Vantage de Polar.