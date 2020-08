Bon plan : la montre connectée TicWatch Pro 2020 en promotion, mais aussi la TicWris RS, ...

Le bon plan du jour concerne la montre connectée TicWatch Pro 2020 qui est une version mise à niveau de la TicWatch Pro standard avec 1 Go de RAM et qui tourne sous Wear OS crée par Google avec une compatibilité iOS et Android. Comme de nombreuses montres connectées, elle propose un moniteur de fréquence cardiaque pour un suivi régulier et pertinent de vos activités sportives et de votre état de santé en général avec l'ajout d'un suivi du sommeil.

Enfin, cette montre connectée dispose d'une batterie grande capacité permettant de 2 jours d'autonomie avec la plus haute performance à 30 jours d'autonomie en mode essentiel.

Vous pourrez retrouver la montre connectée TicWatch Pro 2020 au prix de 221 € sur Amazon, mais aussi au prix réduit de 150 € chez Gearbest avec la livraison gratuite depuis le Royaume-Uni.



Vous pourrez également profiter d'autres promotions sur les montres connectées chez Gearbest :

TicWris RS Code promo: Vente flash Quantité: 200

Amazfit Pace Code promo: Vente flash Quantité: 200

Quand elle est disponible, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line > French Line" lors de votre commande.

