Bon plan : la montre connectée Xiaomi Amazfit Sports à 74 € mais aussi Mi Band 4, GTR, Stratos 3...

La smartwatch Xiaomi Amazfit Sports pourrait vous séduire avec son prix fortement réduit de 74 € au lieu de 126 €.

Pour rappel, cette montre connectée dispose d'un GPS intégré, d'une certification IP67 (étanchéité à l'eau) et d'une autonomie de jusqu'à 11 jours, ainsi que de nombreuses fonctionnalités comme :

de nombreux enregistreurs de sport : temps de course, fréquence cardiaque, rythme, calories, vitesse, cadence, altitude, etc.





des outils de communication : recevoir l'appel entrant, le message, le courrier électronique, le calendrier, la météo et la notification de l'App





des plus appréciables : musique sans téléphone (mémoire interne)





Elle possède un moniteur de fréquence cardiaque qui fonctionne en continu 24h / 24 et qui surveille automatiquement votre état corporel et se synchronise avec le téléphone portable connecté (sous iOS ou Android). Les différents modes d'enregistrement permettent à la montre de suivre vos activités et de monitorer la distance parcourue, l'heure, les calories, l'altitude ainsi que le rythme, la vitesse, ou votre cadence maximale. Vous pourrez également profiter de la musique et des médias grâce au stockage interne (4Go) et à des écouteurs Bluetooth (non fournis).

Cette montre connectée permet également une gestion des notifications et des alertes de vibration pour les appels entrants, les messages, les courriels et l'accès direct aux prévisions météorologiques, aux chronomètres, à la boussole, aux alarmes et plus encore.

Au niveau du contenu de la boite, on trouvera la montre, la base, ainsi qu'un câble micro USB. Avec son écran tactile transflectif de 1,34 pouce et sa définition de 320 x 300 pixels, elle devrait pleinement vous satisfaire. Signalons enfin que l'interface est en anglais.

Gearbest propose la montre connectée sportive Xiaomi Amazfit Pace Sports à seulement 74 € avec un code de réduction de 9 € à récupérer sur le site (il suffit d'utiliser l'application gratuite de Gearbest et de scanner le code QR indiqué). Les stocks étant limités, ne tardez pas trop. Remarque, seul le coloris noir dispose de cette promotion supplémentaire, la montre en coloris orange est à 83 €.

Montre connectée Xiaomi AMAZFIT Pace Sports Code promo: QR code à scanner sur le site (-9€) Quantité: 100



A noter que d'autres bracelets et montres connectés sont également en promotion :

Amazfit Stratos 3 Code promo: code sur le site Quantité: 300

Pour rappel, quand elle est disponible, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line > French Line" lors de votre commande.