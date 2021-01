La montre connectée Xiaomi Mi Watch Lite en promotion, mais aussi une sélection de montres Xiaomi et Amazfit

Le bon plan du jour concerne la montre connectée Xiaomi Mi Watch Lite qui est actuellement en promotion chez Gearbest à 47 € au lieu de 69,90 €, prix officiel, grâce à un coupon de réduction M5D6F62595953001 et une livraison gratuite.

La montre connectée Xiaomi Mi Watch Lite dispose d’un écran 1,4” avec une résolution de 320x320 pixels pour assurer une bonne lisibilité. Elle est également équipée d’un bouton latéral pour interagir avec les différentes fonctionnalités de la montre qui reste bien entendu tactile. La montre se veut discrète et ultra légère avec seulement 35g au poignet.

La Xiaomi Mi Watch Lite dispose d’un système GPS intégré et prend en charge plusieurs modes d’entraînements sportifs. Un suivi de la fréquence cardiaque 24h/24 est également intégré. La Mi Watch Lite est étanche jusqu'à 50 mètres, idéal pendant votre jogging sous la pluie, mais aussi pendant vos séances de natation. Une batterie de 230 mAh alimente la montre avec une charge de 5W. Pour la connectivité, la Mi Watch Lite embarque le Bluetooth 5.1, et elle peut être appairée avec des smartphones Android 4.4 ou iOS 10 et plus.

Gearbest propose en ce moment la montre connectée Xiaomi Mi Watch Lite à 47 € au lieu de 69,90 € avec le coupon M5D6F62595953001 et une livraison gratuite.



Vous pourrez trouver d'autres promotions sur les montres connectées Xiaomi et Amazfit chez Gearbest :

Quand elle est disponible, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line > French Line" lors de votre commande.

