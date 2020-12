Les montres connectées Amazfit GTS 2 et Stratos 3 en promotion, mais aussi notre sélection

Découvrez notre sélection de montres connectées en promotion pour tous les budgets et notamment les Amazfit GTS 2 et Stratos 3 !

Le bon plan du jour concerne la montre connectée Amazfit GTS 2 qui propose un écran rectangulaire AMOLED de 1,65 pouce avec une définition de 348 pixels x 442 pixels. La protection de l'écran est de type Gorilla Glass 3. Cette montre est compatible Android et iOS et propose un espace de stockage interne de 3 Go.

Comme de nombreuses montres connectées, la GTS 2 possède un cardiofréquencemètre au dos et permet de réaliser un suivi attentif de vos activités sportives et de votre santé. Elle est certifiée 5 ATM Waterproof, vous pourrez donc faire des activités nautiques au-dessus de 50m de profondeur. Enfin, elle est alimentée par une batterie d'une capacité de 246 mAh, ce qui lui donne environ une semaine d'autonomie.

La montre connectée Amazfit GTS 2 est proposée à 170 € en ce moment chez Gearbest grâce au code promotionnel W5B2A7A3BED53001. De plus, la livraison est gratuite.



Egalement en promotion, la montre connectée de la marque Huami, la Amazfit Stratos 3 destinée aux sportifs réguliers. Cette montre possède un boîtier en acier inox 48 mm est étanche 5 ATM avec un module GPS / Glonass / Galileo / Beidou. Pour l'écran on retrouve un affichage tactile circulaire de 1,39 pouce de 320 x 320 pixels protégés par du verre Gorilla Glass.

Elle possède une autonomie de 7 jours, un mode économique permet même d'atteindre les 14 jours. En utilisation intensive, en mode GPS, la durée de fonctionnement est de 35 heures en positionnement de précision et jusqu'à 70 heures en mode économique.

Pour une utilisation sans contraintes, cette montre utilise la technologie des écrans réflectifs pour assurer une bonne visibilité même en plein soleil. Vous pourrez retrouver pas moins de 19 modes sportifs, sans oublier la présence au dos d'un cardiofréquencemètre optique.

Vous pourrez profiter de la montre connectée Amazfit Stratos 3 à 177 € seulement grâce à ce coupon F5B43FCA0F953000 avec une livraison depuis l'Espagne.

Ci-dessous vous trouverez d'autres montres connectées en promotion chez Gearbest :

Xiaomi TwentySeventeen Code promo: X5A9D0368F512001 Quantité: 200

Kospet GTO Code promo: KOSPETGTO Quantité: 200

Xiaomi MiBro Air Code promo: Vente flash Quantité: 200

Lenovo S2 Code promo: Vente flash Quantité: 200

Kospet Raptor Code promo: KOSPETRAPTOR Quantité: 200

Cubot C3 Code promo: GBCUBOTC3 Quantité: 200

Kospet Prime 2 Code promo: Vente flash Quantité: 200

Quand elle est disponible, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line > French Line" lors de votre commande.

