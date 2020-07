Une moto électrique refroidit au gaz carbonique pour atteindre les 330 km/h

Grâce au domaine de l’électrique, certains constructeurs veulent pousser plus loin les records. C’est le cas du constructeur Voxan Motors qui a pour ambition de développer le deux-roues le plus rapide du monde. Le design de l’engin atypique, qui n’est pas pensé pour rouler sur des routes normales, a été dévoilé il y a quelques jours.

Le bolide de Voxan Motors n’est pas une moto de course classique. Son design est pensé dans un seul but, maximiser le comportement aérodynamique sachant que le deux-roues est très, très bas. Il n’y a ainsi pas de frein à l’avant pour améliorer la stabilité à haute vitesse. Les lignes de la coque intégrale sont étudiées pour réduire au maximum la résistance à l’air. Avec un poids de 300 kilogrammes, dont 140 kilogrammes uniquement pour la batterie, cette moto est vraiment légère, un atout non négligeable.

La surchauffe est l’ennemi principal des hautes performances. Ainsi, pour refroidir la batterie de 15.9 kWh, Voxan Motors utilise un système de refroidissement au gaz carbonique. Le CO2 est stocké à l’arrière en état solide et permet de faire baisser rapidement la température, puisque le groupe propulseur est conçu pour tirer à plein régime sur la batterie. Le moteur déploie en effet 270 kW, contre 150 kW pour la première génération datant de 2013.

Le partenariat avec le groupe ROKiT permettra à Voxan Motors de tenter d’établir un record de vitesse sur le Salar d’Uyuni en Bolivie avec Max Biaggi aux commandes. Le sextuple champion du monde tentera donc sa chance pour ce défi unique. L’entreprise vise les 330 km/h au moins, afin de battre les 329 km/h établis par Ryuji Tsuruta sur la Mobitec EV-02A en 2019.

Voxan Motors avait prévu de faire sa tentative ce mois-ci, mais la crise du coronavirus a forcé le constructeur à repousser. Ce laps de temps supplémentaire permettra d’éprouver encore plus le deux-roues, avec toute la part d’inconnus qui existera le jour J comme l’adhérence ou les conditions extérieures.