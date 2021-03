Moto G100 : le smartphone taillé pour la productivité de Motorola

Motorola cherche à s'imposer à nouveau sur le marché des smartphones et depuis deux années, la marque revient progressivement en force avec quelques belles réussites et des terminaux qui se spécialisent chacun dans différents domaines.

Le Moto G100 s'oriente ainsi vers le haut de gamme et les utilisateurs à la recherche de productivité. Il embarque un écran UPS LCD de 6,7 pouces au ratio 21:9 en Full HD+ et 90 Hz. On y trouve deux poinçons permettant de loger un double capteur photo dédié aux selfies.

À l'arrière, ce sont 4 modules qui s'invitent avec un capteur principal de 64 MP, un ultra grand-angle de 16 MP, un capteur de profondeur de 2 MP et un capteur ToF.

En interne, le Moto G100 dispose d'un SoC Snapdragon 870 5G associé à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage UFS3.1 extensible via micro SD. Bonne nouvelle pour l'autonomie, le terminal dispose d'une batterie de 5000 mAh.

Motorola met en avant la fonctionnalité Motorola Ready For, qui permet de transformer le smartphone en PC de bureau en y connectant un clavier, une souris et un écran. Décliné en trois coloris ( bleu, gris et blanc) le prix du Moto G100 n'est pas encore connu.