Moto X30 Pro / Edge 30 Ultra : Motorola livre les secrets du smartphone 200 MP avant la présentation

Motorola n'en finit plus de dévoiler son smartphone Moto X30 Pro avec capteur photo 200 megapixels avant la présentation officielle.

La présentation officielle n'interviendra que la semaine prochaine mais Motorola dit déjà tout ou presque de son modèle Moto X30 Pro ou Moto Edge 30 Ultra selon les marchés.

Doté d'une grosse fiche technique et premier à proposer un capteur photo 200 megapixels, l'appareil mobile aura son importance aux côtés du Moto RAZR 2022 avec écran pliable qui doit être lancé au même moment.

Une série de teasers confirme une partie des caractéristiques mais aussi le design du smartphone et l'on retrouve bien ce que les fuites montrent depuis le début de l'année avec un bloc photo marqué d'un très gros capteur sous lequel s'insèrent deux autres modules.

Les rendus officiels permettent déjà de connaître ses caractéristiques : 200 megapixels, capteur 1/1,22 pouce et stabilisation optique OIS, sachant qu'il s'agit du module Isocell HP1 dévoilé par Samsung l'an dernier.

Charge rapide et prix attractif

Le smartphone proposera un bel écran 6,67 pouces AMOLED incurvé sur les tranches et avec un poinçon centré pour le capteur photo avant qui devrait offrir un rafraîchissement d'écran de 144 Hz.

A bord, il embarquera un SoC Snapdragon 8+ Gen 1 et l'on sait désormais que sa batterie de 4500 à 5000 mAh offrira une charge rapide de 125W. Le tarif du Moto X30 Pro pourrait même être assez agressif puisque l'on évoque 899 € avec une configuration 12 Go RAM / 256 Go stockage. Rendez-vous le 2 août pour la présentation générale.