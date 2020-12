Les smartphones Motorola bientôt sous Android 11 : la liste des smartphones concernés dévoilée

La nouvelle version d’Android, Android 11, est disponible depuis septembre dernier, mais arrive sur les produits Motorola avec au menu de nouvelles commandes améliorées, des moyens plus simples pour gérer les conversations, une amélioration des paramètres de confidentialité et bien plus encore.

Cette nouvelle version permettra d’utiliser les bulles de discussion permettant de contrôler vos conversations sur plusieurs applications de messagerie. Le tout est centralisé au même endroit pour ne jamais rien manquer. Avec l’explosion du nombre d’appareils connectés compatibles, Android 11 a mis le paquet.

Enfin, la protection de votre vie privée a été au cœur de cette mise à jour. Vous pourrez ainsi facilement donner des autorisations uniques aux applications qui ont besoin de votre micro, de votre caméra ou de votre emplacement.

La mise à jour concernera les modèles suivants, mais n’est pas exclusive aux modèles haut de gamme comme nous le montre la liste ci-dessous.

motorola razr 5G

motorola razr 2019

motorola edge

motorola edge+

motorola one 5G

motorola one action¹

motorola one fusion

motorola one fusion+

motorola one hyper

motorola one vision

moto g 5G

moto g 5G plus

moto g fast

moto g power

moto g pro

moto g stylus

moto g9

moto g9 play

moto g9 plus

moto g9 power

moto g8

moto g8 power





La mise à jour du système d'exploitation Android 11 devrait être déployée sur les smartphones Motorola dans les prochains mois, il faudra donc patienter un peu avant de pouvoir profiter de toutes ces fonctionnalités. Aucune date fiable n’a en effet été confirmée.