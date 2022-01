Motorola Frontier : le smartphone avec capteur photo 200 megapixels ?

Depuis que Samsung a dévoilé son capteur photo Isocell HP1 de 200 megapixels, la question est de savoir quel fabricant sera le premier à le proposer. La marque Motorola est pressentie pour être, sinon la première, parmi les premiers acteurs à proposer une telle innovation.

Un tel smartphone serait lancé durant le premier semestre 2022 et, justement, la rumeur d'un modèle avec le nom de code Frontier pourrait correspondre à cette ambition.

Il embarquerait un puissant SoC dérivé du Snapdragon 8 Gen 1 (peut-être une variante Plus) et serait doté d'un affichage incurvé avec rafraîchissement d'écran élevé.

Cela passerait donc par un affichage 6,67 pouces FHD+ avec dalle OLED et en 144 Hz. On évoque des configurations avec 8 ou 12 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage.

Pour la partie photo, le Motorola Frontier serait équipé d'un module Isocell HP1 de 200 megapixels associé à un module 50 megapixels ultra grand angle et un module 16 megapixels pour le zoom.

A l'avant, le capteur à selfie serait richement doté avec un module 60 megapixels d'Omnivision. Si la capacité de la batterie n'est pas connue, il serait doté d'une charge rapide filaire 125W avec en plus une charge sans fil 50W.

Prix et date précise de lancement restent pour le moment inconnus pour ce modèle qui s'annonce haut à très haut de gamme.