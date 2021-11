Motorola Moto g200 : écran 144 Hz, Snapdragon 888+ et capteur principal 108 megapixels

La marque Motorola a annoncé toute une gamme de nouveaux smartphones dont le chef de file est le Moto g200, un smartphone bien équipé qui sera proposé à un tarif agressif.

Il s'articule autour d'un affichage plan de 6,8 pouces FHD+ au format 20:9 qui offrira un taux de rafraîchissement de 144 Hz, au-delà de la plupart des modèles du marché, et le support du HDR10. Seul regret, la dalle est de type LCD IPS.

Un poinçon centré embarque un capteur photo avant de 16 megapixels. Le bloc photo à l'arrière est composé de trois capteurs dont le module principal est de 108 megapixels (f/1,9).

Il est épaulé par un ultra grand angle (120 degrés) de 8 megapixels et un capteur macro de 2 megapixels permettant une mise au point à 3 cm. La partie photo pourra aussi enregistrer de la vidéo jusqu'en UHD 30 fps.

Le Moto g200 embarque un SoC Snapdragon 888+ avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Pour alimenter le smartphone, la batterie offre une capacité de 5000 mAh avec une charge rapide de 33W.

On trouvera aussi les connectivités sans fil WiFi 6 / 6E et Bluetooth 5.2 (et NFC), ainsi que du son Dolby Atmos. Motorola propose une surcouche My UX sur Android 11 pour personnaliser l'expérience utilisateur.

Le Moto g200 mesure 8,89 mm d'épaisseur et fait un bon 202 g, malgré sa coque plastique et l'absence d'étanchéité en se limitant à une étanchéité IP52. On ne trouvera pas non plus de prise casque ni de port microSD sur ce modèle.

Ces petites concessions ici et là permettent de proposer le Moto g200 à un tarif intéressant : en coloris bleu nuit, il sera commercialisé à 549 €, un beau tarif pour profiter d'un smartphone avec une puce premium et une compatibilité 5G avancée.