Motorola RAZR 5G : le smartphone à clapet de retour le 9 septembre

Après Samsung et Huawei, le fabricant Motorola (appartenant au groupe Lenovo) a lui aussi présenté un premier smartphone doté d'un affichage souple repliable. Réexploitant le design du Motorola RAZR qui avait connu un immense succès au début des années 2000 (Motorola était alors numéro deux mondial des ventes de smartphones), il propose un un format clapet lui assurant un encombrement minimum une fois replié.

Proposé à 1600 € et doté d'une fiche technique de milieu de gamme, sans compter un affichage relativement fragile, le smartphone n'a pas forcément rencontré le succès espéré.

Motorola RAZR 2019

Il va cependant connaître une évolution qui sera présentée le 9 septembre. Le fabricant a commencé à envoyer des invitations pour un événement en laissant clairement entendre qu'il sera en rapport avec le RAZR.

On attend donc un Motorola RAZR 5G dont le design ne devrait pas beaucoup changer et qui proposera un affichage souple OLED 6,2 pouces interne, un écran 2,7 pouces externe, un nouveau capteur photo principal de 48 megapixels et le passage à un SoC Snapdragon 765 avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, ainsi qu'une batterie de 2845 mAh.