Motorola Razr : la commercialisation repoussée

Le nouveau Razr pourrait remettre Motorola sur les rails du succès après plusieurs années de vaches maigres. Le terminal se présente comme une reprise de l'ancien téléphone de la marque sauf qu'il se dote cette fois d'un écran pliable qui séduit visiblement les utilisateurs.

Motorola vient ainsi d'annoncer aux clients américains que la date de sortie du terminal, initialement prévue au 7 janvier prochain serait finalement décalé à une date non connue. Motorola confirme qu'il ne faudra pas attendre des mois supplémentaires et que le report restera raisonnable, de l'ordre de quelques jours.

Dans les faits, Motorola avait annoncé que les précommandes seraient lancées le 26 décembre pour le marché nord-américain, mais l'engouement autour du terminal a rapidement affolé les indicateurs de la marque. Désormais, Motorola estime que la demande sera bien plus importante que ses prévisions les plus optimistes et la marque préfère donc ajuster son calendrier pour être certaine de répondre positivement à un maximum de demande.

Rappelons que le terminal se dote d'une configuration relativement modeste à base de SoC Snapdragon 710 associé à 6 Go de RAM et jusqu'à 128 Go de stockage. Il embarque une batterie de seulement 2510 mAh et est facturé 1599€.