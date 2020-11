Les (pires) mots de passe les plus populaires de 2020

Aucune surprise avec un nouveau classement annuel des mots de passe. Les plus populaires sont les pires niveau robustesse.

En partenariat avec une société tierce spécialisée dans la recherche sur les fuites de données, NordPass - un gestionnaire de mots de passe - publie un Top 200 des mots de passe les plus courants de 2020. La recherche se base sur un total de près de 275,7 millions mots de passe (pour donc des fuites de données), dont seulement 44 % étaient uniques.

De tels classements se succèdent avec toujours un même constat. Les mots de passe les plus populaires sont les plus faciles à deviner. Le classement complet est disponible ici, mais le Top 10 est suffisant pour cerner l'ampleur du problème.

1. 123456

2. 123456789

3. picture1

4. password

5. 12345678

6. 111111

7. 123123

8. 12345

9. 1234567890

10. senha

Pour l'intriguant - et quoi qu'il en soit peu robuste - senha classé en 10e position, il faut savoir que ce mot signifie... mot de passe en portugais.



" Dans l'ensemble, les gens utilisent toujours des mots de passe faciles à retenir, y compris leurs propres noms, leurs sports et aliments préférés… ", écrit NordPass. Le mot de passe le plus populaire et emblématique 123456 a été exposé près de 23,6 millions de fois.

Les conseils habituels sont notamment d'avoir recours à l'authentification à plusieurs facteurs lorsque c'est possible pour ajouter une couche de protection supplémentaire. Un mot de passe doit être unique et fort pour chaque compte.

Le plus simple est sans doute d'avoir recours à un gestionnaire de mots de passe qui permettra de s'assurer de la complexité des différents mots de passe utilisés et sans avoir à s'en souvenir, sauf pour le mot de passe maître pour lequel il faudra bien faire un effort. Cela fait aussi partie des conseils de la Cnil.