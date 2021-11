Les pires mots de passe les plus utilisés

L'analyse des fuites de données aboutit toujours au même constat sur les mots de passe les plus répandus qui sont les pires.

NordPass - un gestionnaire de mots de passe - publie son édition 2021 des 200 mots de passe les plus utilisés. La liste a été compilée dans le cadre d'un partenariat avec des chercheurs en sécurité indépendants spécialisés dans la recherche de fuites de données. Il ont travaillé sur une base de données de 4 To.

Autrement dit, il est question des mots de passe les plus courants découverts dans diverses fuites de données. Des analyses statistiques ont été menées. Comme à chaque fois avec ce genre de rapport, la popularité côtoie le pire en matière de robustesse des mots de passe.

Une nouveauté pour cette édition est la possibilité d'explorer les mots de passe les plus répandus dans divers pays. Le mot de passe le plus répandu en France (comme au niveau mondial du reste) est le célèbre 123456. Il est souligné que la France fait partie des pays parmi les plus touchés par les fuites de données.

Top 10 des mots de passe les plus utilisés en France

Top 10 des mots de passe les plus utilisés au niveau mondial

À titre indicatif et pour donner une idée, il est précisé que de tels mots de passe peuvent être cassés en moins d'une seconde. Pour la France, c'est le cas de 40,5 % des mots de passe du Top 200 (et 84,5 % au niveau mondial).

Évidemment, une solution préconisée par NordPass est l'emploi d'un gestionnaire de mots de passe qui permettra de créer automatiquement des mots de passe véritablement complexes sans devoir les retenir… sauf pour le mot de passe maître.