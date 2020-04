Firefox 75 renouvelle la barre d'adresse

Dans sa nouvelle version 75, le navigateur Firefox met principalement l'accent sur sa barre d'adresse repensée pour une utilisation plus ergonomique. Constituant un élément stratégique des navigateurs, elle profite d'une refonte destinée à la rendre plus lisible mais aussi plus intelligente.

Cela passe par un agrandissement de la barre quand elle est sélectionnée de manière à être rendue plus lisible. L'intérêt sera surtout pour les appareils dotés de petits écrans.

Elle ajoute également des raccourcis d'accès direct aux recherches Google ou Amazon pour gagner du temps et affiche les sites les plus régulièrement visités d'un simple clic.

La nouvelle barre d'adresse de Firefox 75 permet enfin de retrouver plus facilement un onglet déjà ouvert par rapport à une recherche et affiche en gras les mots clés additionnels à celui de la requête pour trouver plus facilement et exactement ce que l'on cherche.