Firefox : Mozilla remplace des insultes misogynes avec une extension

Pour son navigateur Firefox et sans compter les très nombreuses de développeurs tiers, les extensions éditées par Mozilla sont au nombre d'une dizaine. La plus populaire d'entre elles est Facebook Container.

Le propos de Facebook Container est d'isoler dans un conteneur (ou onglet contextuel) l'identité Facebook du reste de l'activité sur le Web. La connexion à Facebook s'effectue uniquement dans le conteneur dédié, ce qui complexifie le pistage sur d'autres sites.

L'extension intègre Instagram et Messenger. Elle connaît une extension plus généraliste avec Firefox Multi-Account Containers. Rappelons que depuis, Firefox propose nativement une protection renforcée contre le pistage.

Dans un tout autre registre et une démarche militante, Mozilla propose une nouvelle extension pour Firefox baptisée B!tch to Boss. Elle est aussi disponible en français sous un autre nom :



Cette extension a pour effet de remplacer des insultes misogynes publiées sur internet par le mot " guerrière. " L'extension est proposée en amont de la Journée internationale des droits des femmes du 8 mars. Évidemment, il ne s'agit que d'un effet cosmétique - du reste perfectible - uniquement visible par l'utilisateur de Firefox et par ailleurs susceptible de donner lieu à quelques résultats… étonnants.

" Les femmes sont trop souvent insultées, menacées et rabaissées de façons souvent insupportables mais malheureusement courantes, en raison de leur genre. […] L'extension coupe l'herbe sous le pied de la haine sur Internet. Est-ce que ça règle le problème de fond ? Non. Est-ce que les commentaires haineux, les messages d'énervés et les conversations sur les réseaux sociaux seront plus amusants ? On l'espère ", écrit Mozilla.

Cette initiative peut paraître anecdotique. Elle s'inscrit dans une forme de sensibilisation.