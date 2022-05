Mozilla Developer Network Plus disponible en France

Le service payant MDN Plus est désormais disponible dans de nouveaux pays parmi lesquels la France, la Belgique et la Suisse.

Le mois dernier, Mozilla a annoncé une refonte de Mozilla Developer Network (MDN) et a officialisé une version premium MDN Plus. D'abord introduit aux États-Unis et au Canada, MDN Plus est désormais disponible dans 16 nouveaux pays dont la France, la Belgique et la Suisse.

Les prix en euros sont calqués sur ceux en dollars US :

Actualité publiée le 3 avril 2022

Ressource documentaire d'ampleur pour les développeurs web, le Mozilla Developer Network (MDN) depuis de longues années ou ultérieurement MDN Web Docs a récemment connu une refonte. Elle ouvre également la voie à MDN Plus qui est payant.

Introduit comme un service premium par abonnement, le MDN Plus a été lancé aux États-Unis et au Canada pour le moment. Au cours des prochains mois, il sera ouvert à d'autres pays dont la France, la Belgique ou encore la Suisse.

Par rapport à l'offre gratuite qui demeure accessible sans changement à ce niveau, le propos pour MDN Plus est de mettre à disposition une expérience personnalisée via des fonctionnalités supplémentaires. Un compte Firefox est requis.

Pour soutenir financièrement MDN

Les Collections permettent notamment d'enregistrer des articles, d'ajouter des notes et de garder une trace des pages fréquemment consultées. Avec Notifications, c'est un système de notifications pour suivre des pages et être alerté de modifications dans des contenus. MDN Offline s'appuie sur une Progressive Web App pour un accès hors ligne.

MDN Plus est à 5 $ ou 10 $ par mois (50 $ ou 100 $ par an) pour des fonctionnalités premium sans limitation. L'abonnement à 10 $ ajoute un accès anticipé à de futures fonctionnalités et la possibilité de discuter en ligne avec l'équipe MDN.